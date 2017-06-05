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Пойман подозреваемый в хищении у екатеринбуржцев 12 миллионовСегодня в 12:42

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Горожане купились на финансовую пирамиду.

28-летнего уроженца Уфы, подозреваемого в организации финансовой пирамиды на территории Екатеринбурга, поймали в Саратовской области.

Как рассказали "Уралинформбюро" в городском УМВД, задержанный в июне 2013 года зарегистрировал в Уфе кредитную фирму. При этом ее офис располагался в Екатеринбурге на Онежской. Мужчина в течение полугода принимал от граждан вклады, обещая им выплаты до 180% годовых. С 2014 года подозреваемый перестал выходить на связь с клиентами.

В полицию поступило более 40 заявлений обманутых вкладчиков. Ущерб превысил 12 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время его этапируют в Екатеринбург.

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