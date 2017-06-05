Экс-директора камышловского "Водоканала" будут судить за растратуСегодня в 13:06
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Ему грозит 6 лет.
В Камышловский райсуд суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Водоканал-Камышлов" Сергея Сажаева. Он обвиняется в присвоении и растрате в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, с мая 2012 по декабрь 2015 года Сажаев заключал фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг. Коммерсанты должны были помочь подготовить и сдать бухгалтерскую отчетность, однако эту работу выполняли сотрудники бухгалтерии.
Обвиняемый заключал аналогичные договоры и на оказание услуг по обслуживанию потребителей. При этом данные функции входили в служебные обязанности сотрудников "Водоканала". После составления актов выполненных работ Сажаев забирал деньги себе.
Кроме того, за счет средств предприятия мужчина отремонтировал личный автомобиль.
Ущерб от действий Сажаева превысил 960 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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