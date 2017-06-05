×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-директора камышловского "Водоканала" будут судить за растратуСегодня в 13:06

  • Текст

Ему грозит 6 лет.

В Камышловский райсуд суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Водоканал-Камышлов" Сергея Сажаева. Он обвиняется в присвоении и растрате в крупном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, с мая 2012 по декабрь 2015 года Сажаев заключал фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг. Коммерсанты должны были помочь подготовить и сдать бухгалтерскую отчетность, однако эту работу выполняли сотрудники бухгалтерии.

Обвиняемый заключал аналогичные договоры и на оказание услуг по обслуживанию потребителей. При этом данные функции входили в служебные обязанности сотрудников "Водоканала". После составления актов выполненных работ Сажаев забирал деньги себе.

Кроме того, за счет средств предприятия мужчина отремонтировал личный автомобиль.

Ущерб от действий Сажаева превысил 960 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
На имущество директора камышловского "Водоканала" наложен арест

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×