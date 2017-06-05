И еще 5 миллионов рублей.

В Челябинске по обвинению в вымогательстве будут судить 35-летнюю цыганку из Волгоградской области.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, в декабре 2016 года женщина наведалась в квартиру в Тракторозаводском районе города. Хозяйке она заявила, что на той лежит порча и предложила выпить воды. После этого женщина впала в транс и отдала мошеннице 100 тысяч рублей.

Вскоре обвиняемая вернулась к потерпевшей и выманила у нее еще около 5 миллионов рублей, а также 2 килограмма золота стоимостью 2 миллиона рублей.

Лже-целительница была задержана 1 июня 2017 года в Екатеринбурге. Она призналась в совершенном преступлении, однако не смогла полностью возместить ущерб. В настоящее время полицейские проверяют женщину на причастность к аналогичным преступлениям.