На празднование которого не было денег.

Двое 16-летних жителей Красновишерского района пошли на кражу, чтобы с размахом отметить последний звонок.

20 мая 2017 года подростки похитили из гаража земляка электропилы и другие инструменты. Хозяин оборудования обратился в полицию, и вскоре школяров задержали при попытке сбыть награбленное. В дежурной части юноши рассказали, что выручку от продажи украденного инструмента планировали потратить на празднование последнего звонка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.