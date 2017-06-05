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В Прикамье школяры обокрали земляка ради последнего звонкаСегодня в 18:05

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На празднование которого не было денег.

Двое 16-летних жителей Красновишерского района пошли на кражу, чтобы с размахом отметить последний звонок.

20 мая 2017 года подростки похитили из гаража земляка электропилы и другие инструменты. Хозяин оборудования обратился в полицию, и вскоре школяров задержали при попытке сбыть награбленное. В дежурной части юноши рассказали, что выручку от продажи украденного инструмента планировали потратить на празднование последнего звонка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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