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Отца ребенка 13-летней челябинки приговорили к 3 годам колонииСегодня в 18:52

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Но изнасилования суд не узрел.

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор 28-летнему Виталию Шакирову, отцу ребенка 13-летней местной жительницы. Мужчину приговорили к трем годам колонии. Причем его признали виновным в половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а не в изнасиловании, как ранее требовало обвинение. Семиклассница в суде признавалась в любви к мужчине и выразила желание стать его женой, передает "Уралинформбюро".

О беременности тогда еще 12-летней челябинки Лизы вся страна узнала осенью 2016 года. В изнасиловании сразу заподозрили сожителя ее 18-летней старшей сестры. Девочка сначала подозрения подтвердила, но после отказалась от своих показаний. В ноябре 2016 года школьница родила здорового мальчика. ДНК-тест подтвердил отцовство Шакирова.

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