Ему грозит пожизненное.

3 июня 2017 года в Екатеринбурге задержали наркокурьера с 14 килограммами наркотиков. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, сотрудники вневедомственной охраны заметили в районе улицы Караванной припаркованный Hyundai Elantra с номерами Московской области. К иномарке направлялся молодой человек со спортивной сумкой на плече. При виде бойцов он сильно занервничал.

Росгвардейцы при обыске иномарки обнаружили картонную коробку, в которой находились пакеты с порошком белого и голубого цвета общей массой 9 килограммов. В сумке у водителя нашли еще 5 килограммов наркотиков. Как выяснилось позже, это был амфетамин.

Наркокурьером оказался 25-летний житель республики Коми. Он признался, что уже успел сделать 5 закладок по 50 граммов каждая.

Изъятого количество зелья хватило бы на изготовление более 1 миллиона доз. Стоимость на черном рынке по самым скромным оценкам превышает 40 миллионов рублей.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.