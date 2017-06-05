×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Застреливший соседа екатеринбуржец избежал колонииСегодня в 19:19

  • Текст

Его отправили в психбольницу.

30-летний екатеринбуржец Евгений Одинцов, обвиняемый в убийстве соседа, избежал колонии - его направили на принудительное лечение интенсивного типа. Такое решение принял Октябрьский райсуд Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено 16 ноября 2016 года. Одинцов выпивал с соседом на лестничной клетке - стол мужчины соорудили из отвалившегося куска стены. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт. Одинцов зашел домой, взял охотничий обрез и застрелил собутыльника. Труп он попытался спрятать в своей квартире, но ему не хватило сил, и, оставив тело в подъезде, мужчина пошел спать.

Ранее по теме:
Екатеринбуржец застрелил соседа и оставил труп в подъезде

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Получите сертификат на песни и пляски!

Получите сертификат на песни и пляски!

За счет государства.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×