Его отправили в психбольницу.

30-летний екатеринбуржец Евгений Одинцов, обвиняемый в убийстве соседа, избежал колонии - его направили на принудительное лечение интенсивного типа. Такое решение принял Октябрьский райсуд Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Преступление было совершено 16 ноября 2016 года. Одинцов выпивал с соседом на лестничной клетке - стол мужчины соорудили из отвалившегося куска стены. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт. Одинцов зашел домой, взял охотничий обрез и застрелил собутыльника. Труп он попытался спрятать в своей квартире, но ему не хватило сил, и, оставив тело в подъезде, мужчина пошел спать.



Ранее по теме:

Екатеринбуржец застрелил соседа и оставил труп в подъезде