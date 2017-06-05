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В Зауралье двух сотрудников РЖД осудили за гибель коллегиСегодня в 19:46

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Им дали условный срок.

Суд вынес приговор двум работникам Южно-Уральской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") - начальнику и электромонтеру пути района контактной сети станции Каргаполье. Их признали виновными в гибели коллеги и назначили по 2 года условного лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в уральском СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла утром 6 января 2017 года. На 240 километре 4 пикета перегона "Каргаполье - Качаусово" (Шадринский район) локомотив врезался в изолирующую съемную вышку, на которой находились двое работников. Один из них скончался, здоровью второго был причинен тяжкий вред.

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