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Под Екатеринбургом нашли залитую кровью "Газель"Сегодня в 18:40

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На ней уехали бизнесмен и его адвокат.

В поселке Седельниково под Екатеринбургом обнаружили грузопассажирскую "Газель", залитую кровью. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области заявили "Уралинформбюро", что пока не комментируют данную информацию.

Однако известно, что на машине уехали московский бизнесмен Беслан Наурузов и его адвокат из Екатеринбурга Алексей Кощеев. Мужчины пропали. Причастными к их исчезновению могут быть бывший сотрудник ОВД Арамили Алексей Тиханов и владелец автомобиля Антон Корепанов. Сейчас их местонахождение устанавливается.

"Тиханов действительно непродолжительное время проходил службу в органах внутренних дел Свердловской области. В начале 2000-х годов он был уволен из системы МВД. Службу он проходил в одном из оперативных подразделений, занимался сыскной деятельностью. Если его причастность к исчезновению двух людей или к какому-либо преступлению будет доказана, статус бывшего милиционера ровным счетом никак не поможет избежать ответственности, а наоборот, только усугубит вину. Как только в этой скандальной, нашумевшей истории появятся новости, я дополнительно проинформирую общественность и СМИ" - прокомментировал "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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