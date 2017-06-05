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Жителя Магнитогорска посадили на 3,5 года за членство в иностранной бандеСегодня в 18:53

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Его завербовали во время учебы.

В Магнитогорске поймали местного жителя, состоящего в незаконном вооруженном формировании. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осенью 2014 года молодой человек уехал на учебу в один из азиатских медресе. Там его и завербовали. На Урал юноша вернулся спустя год. Он сразу был задержан контрразведчиками.

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