Его завербовали во время учебы.

В Магнитогорске поймали местного жителя, состоящего в незаконном вооруженном формировании. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, осенью 2014 года молодой человек уехал на учебу в один из азиатских медресе. Там его и завербовали. На Урал юноша вернулся спустя год. Он сразу был задержан контрразведчиками.