В преступлении подозревается екатеринбуржец.

В Нижнем Тагиле из машины инкассатора вытащили более 3 миллионов рублей. Преступление было совершено 28 мая 2017 года на улице Красноармейской,

Инкассатор собрал деньги из платежных терминалов города и должен был на личном автомобиле доставить их в фирму. По дороге мужчина ненадолго заехал домой. При этом банкноты он оставил в коробках на заднем сидении. Когда горожанин вышел из подъезда, он увидел разбитое стекло автомобиля и убегающего неизвестного с коробками.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, полицейские внимательно изучили видеозаписи с камер наблюдения и вышли на след подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый безработный из Екатеринбурга. В его квартире во время обысков нашли 850 тысяч рублей. За кражу в особо крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.