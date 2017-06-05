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Пермского хирурга приговорили к 1,5 годам за смерть 13-летней девочкиСегодня в 19:44

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В машине скорой.

В Перми осудили бывшего хирурга МСЧ №11, сообщают местные СМИ со ссылкой на Кировский райсуд. Врач признан виновным в причинении смерти по неосторожности 13-летней пациентке. Ему дали 1,5 года колонии-поселения. Мужчина не сможет заниматься медицинской деятельностью в течение 2 лет. Кроме того, он должен будет выплатить матери и отцу ребенка по 300 тысяч рублей.

Трагедия произошла в мае 2015 года, передает "Уралинформбюро". Подростку стало плохо, и ее отвезли в больницу в поселке Ляды. Затем на скорой девочку доставили в МСЧ №11. Однако там пациентку не приняли, несмотря на то, что могли оказать помощь. По дороге в детскую больницу №15 у несовершеннолетней остановилось сердце. Она три недели провела в коме, после чего скончалась.

После ЧП лишились постов главврач станции "Скорой помощи" Перми Евгений Камкин и главврач МСЧ № 11 Олег Бурцев.

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