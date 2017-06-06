Она расправилась с сожителем в Новый год.

Суд вынес приговор 52-летней жительнице Сургута, признав ее виновной в убийстве мужчины. Она проведет 8 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Подсудимая - уроженка Башкирии, приехала в Сургут на заработки. 1 января 2016 года она праздновала Новый год с сожителем. Они перепили и поругались. Женщина пырнула мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Чтобы замести следы, подсудимая ножом отрезала убитому ноги, упаковала их и туловище в сумки и вывезла на пустырь в районе железнодорожных путей.

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