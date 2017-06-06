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В Прикамье директор школы попала под "уголовку"Сегодня в 13:59

  • Текст

Из-за "мертвых душ".

В Перми по подозрению в мошенничестве под домашний арест заключена директор местной школы. О этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемая фиктивно устраивала на работу в учебное заведение своих родственников и знакомых. Фактически они не выполняли обязанностей, а зарплату им начисляли. Деньги директор присваивала себе, уверены сыщики.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. На период следствия ее отстранили от должности, чтобы она не могла оказать давления на подчиненных.

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