Из-за "мертвых душ".

В Перми по подозрению в мошенничестве под домашний арест заключена директор местной школы. О этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2015-2016 годах подозреваемая фиктивно устраивала на работу в учебное заведение своих родственников и знакомых. Фактически они не выполняли обязанностей, а зарплату им начисляли. Деньги директор присваивала себе, уверены сыщики.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. На период следствия ее отстранили от должности, чтобы она не могла оказать давления на подчиненных.