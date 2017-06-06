Дело дошло до суда.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя ГО Богданович, который обвиняется в убийстве 3-месячной дочери. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено утром 19 января 2016 года. Обвиняемый находился дома с ребенком. Девочка сильно плакала, чем начала раздражать отца. Мужчина схватил ее за ноги и ударил головой об пол. Ребенок скончался на месте.

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