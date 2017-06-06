×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанину грозит пожизненное за убийство 3-месячной дочериСегодня в 11:49

  • Текст

Дело дошло до суда.

В Свердловский облсуд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя ГО Богданович, который обвиняется в убийстве 3-месячной дочери. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено утром 19 января 2016 года. Обвиняемый находился дома с ребенком. Девочка сильно плакала, чем начала раздражать отца. Мужчина схватил ее за ноги и ударил головой об пол. Ребенок скончался на месте.

Ранее по теме:
Житель Богдановича убил 3-месячную дочь

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Грант Путина прошением красен

Грант Путина прошением красен

Кто бы научил!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×