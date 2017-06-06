Он состоит на учете у психиатра.

Днем 5 июня 2017 года в Златоусте задержали 25-летнего местного жителя, который едва не зарезал бабушку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в Управлении Росгвардии по Челябинской области, около 14.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из квартир на проспекте Гагарина 8-ая линия молодой человек избивает 78-летнюю женщину. Прибывших на место правоохранителей встретила окровавленная пенсионерка. Она рассказала, что ее внук нанес ей несколько ножевых ранений.

В присутствии полицейских молодой человек продолжил вести себя агрессивно. Держа в руках нож, он угрожал убить патрульных и свести счеты с жизнью. При этом было видно, что он уже ранил себя.

Во время задержания молодой человек оказывал активное сопротивление и пытался ранить сотрудников. Позже выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. Проводится проверка.