И нападение с ножом на прохожего.

В Магнитогорске под суд пойдет 44-летний преподаватель одного из вузов. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года мужчина привел в учебную аудиторию 15-летнюю знакомую. Угрожая молотком, он изнасиловал школьницу, которая находилась в состоянии наркотического опьянения. Позднее, 8 марта 2017 года, обвиняемый напал на улице на прохожего и в ходе ссоры нанес ему ножевое ранение.

Дело направлено в суд.