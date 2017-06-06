Отец проломил младенцу грудную клетку.

Житель Нягани приговорен к 15 годам колонии особого режима за убийство 2-месячного сына, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного суда.

Трагедия произошла в ноябре 2016 года. 36-летний югорчанин безуспешно пытался запеленать младенца и, разозлившись, ударил его кулаком по голове. От черепно-мозговой травмы ребенок скончался на месте. Отец попытался спасти малыша, начал делать массаж сердца и нечаянно проломил ему грудную клетку.

Следует отметить, что ранее мужчина отсидел десять лет за убийство.