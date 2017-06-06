Ей грозит до 20 лет колонии.

В Челябинске в суд передано уголовное дело учителя физкультуры гимназии №63 Ларисы Мельковой. Женщине вменяется три эпизода сбыта наркотической курительной смеси и одно незавершенное преступление.

Сейчас Мелькова находится в СИЗО. На ближайшем судебном заседании гособвинение будет ходатайствовать о продлении данной меры пресечения, пишет 74.ru со ссылкой на помощника прокурора Калининского района Наталью Козлову.

46-летняя учительница была задержана утром 12 марта 2017 года в маршрутке на Свердловском проспекте. Ее взяли с поличным при передаче свертка со спайсом в ходе проверочной закупки по наводке клиентов-учеников.

С собой у нее было семь пакетиков "синтетики", дома нашли еще шесть. По словам Мельковой, она взялась за наркоторговлю из-за нехватки денег - большая часть 20-тысячной зарплаты якобы уходила на погашение ипотеки.

За сбыт наркотиков в крупном размере физруку, у которой есть 18-летний сын-студент, грозит до 20 лет лишения свободы, передает "Уралинформбюро".

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