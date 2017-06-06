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26-летнюю тюменку зарезали на стройкеСегодня в 17:37

  • Текст

Под подозрением - ее знакомые.

5 июня в Тюмени на территории стройки обнаружено тело 26-летней девушки с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее судимых 31-летних мужчин, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемые распивали алкоголь вместе со знакомой в квартире на Пермякова, 83/1. Застолье вылилось в ссору - женщину избили, отвели на стройку и зарезали.

Подозреваемые арестованы.

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