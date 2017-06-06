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Жительница Магнитогорска зарезала подругу из-за сумкиСегодня в 19:24

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И села на 15 лет.

Челябинский областной суд вынес приговор 44-летней жительнице Магнитогорска, признав ее виновной в убийстве и разбое. Она проведет 15 лет в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна заплатить 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Преступление было совершено 3 мая 2017 года. Подсудимая выпивала у подруги в гостях. Во время застолья женщина похитила телефон и сумку хозяйки жилища. Осознав, что преступление стало очевидным, она нашла кухонный нож и несколько раз ударила им приятельницу. Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленница скрылась с похищенным имуществом (на сумму 1700 рублей).

В ходе заседания подсудимая вину признала частично. Она заявила, что умысла убивать у нее не было - она толкнула подругу, а та ударилась виском о дверную коробку. Женщина также сообщила, что больше ничего не помнит. При этом она утверждает, что похищенную сумку она приняла за свою.

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