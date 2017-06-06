Защита обжалует это решение.

6 июня 2017 года Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте счетов и недвижимости южноуральского экс-губернатора Михаила Юревича.

"Суд удовлетворил повторное ходатайство об аресте того же самого имущества, которое ранее уже было арестовано по другому делу (восемь счетов в четырех банках и восемь объектов недвижимости, - прим.ред.). При том, что следователь Смирнов участвует и в дорожном деле, и в медицинском. Совершенно не понятно, для чего все это делается. Мы, конечно же, будем обжаловать это решение", - сообщил "Уралинформбюро" адвокат Игорь Трунов.

М.Юревичу вменяют получение взятки в особо крупном размере. Как полагает следствие, с января 2011 по январь 2014 года бывший губернатор получил не менее 3,4 миллиона рублей за действия, входящие в его служебные полномочия, и за общее покровительство бизнесменам. Кроме того, в отношении политика возбуждено еще одно дело - о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд заочно арестовал Юревича, который сейчас находится в Лондоне.

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