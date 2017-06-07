Генпрокуратура "сдала" свердловского экс-министра транспорта в судСегодня в 08:16
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Сидоренко обвиняется в незаконном предпринимательстве.
Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Пономарев направил в суд уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта и связи Свердловской области Александра Сидоренко. Экс-чиновник обвиняется по ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, будучи на министерском посту, Сидоренко также являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО "УралДорТехнологии", оформленной на его тещу, а также 100% доли в ООО "УралТрансПетролиум", учредителем которого выступил его брат. Вопреки запрету на занятие предпринимательской деятельностью госслужащим, министр лично и через доверенных лиц принимал участие в управлении этими организациями, преследуя корыстный умысел.
"Он распоряжался их финансовыми средствами, давал указания об участии в проводимых муниципальными образованиями аукционах, о заключении контрактов с определенными хозяйствующими субъектами, приобретении дорогостоящего имущества, об увольнении работников.
Осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, он предоставлял в приоритетном порядке данным организациям информацию о ремонте тех или иных дорог, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении с управляемыми им организациями договоров на выполнение работ по ремонту и строительству дорог", - рассказали "Уралинформбюро" в управлении Генпрокуратуры по УрФО.
Благодаря этому "УралДорТехнологии" и "УралТрансПетролиум" побеждали на аукционах, получая государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, на его денежные средства наложен арест.
Следует отметить, что журналистское расследование в отношении Сидоренко "Уралинформбюро" провело еще в 2015 году, передав собранные материалы куда следует. Чекисты добрались до министра в ноябре 2016 года. После проведенных у него обысков чиновника в правительстве уже никто не ждал - из отпуска он не вернулся.
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