И конечностями.

В ночь на 6 июня 2017 года в Челябинске на улице Куйбышева прохожие обнаружили пакет из-под сахара с человеческой головой и конечностями, передает "Уралинформбюро".

Как пишут горожане в соцсетях, преступление было совершено давно, поскольку останки уже начали разлагаться. Они принадлежат пожилому человеку.

Официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков отказался что-либо комментировать до начала рабочего дня.