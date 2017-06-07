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В Челябинске прохожие нашли пакет с человеческой головойСегодня в 08:20

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И конечностями.

В ночь на 6 июня 2017 года в Челябинске на улице Куйбышева прохожие обнаружили пакет из-под сахара с человеческой головой и конечностями, передает "Уралинформбюро".

Как пишут горожане в соцсетях, преступление было совершено давно, поскольку останки уже начали разлагаться. Они принадлежат пожилому человеку.

Официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков отказался что-либо комментировать до начала рабочего дня.

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