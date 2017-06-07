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Дело экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга дошло до судаСегодня в 10:44

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Он обвиняется в получении взятки.

В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга. Александра Бреденко обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, днем 21 февраля 2017 года чиновник получил 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен Бреденко обещал общее покровительство при исполнении муниципального контракта на санитарное содержание территории района в 2016 году. Следует отметить, что стоимость работ по контракту превышает 15 миллионов рублей.

Бреденко грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

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