Дело экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга дошло до судаСегодня в 10:44
- Текст
Он обвиняется в получении взятки.
В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего экс-главы Верх-Исетского района Екатеринбурга. Александра Бреденко обвиняют в получении взятки в значительном размере, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, днем 21 февраля 2017 года чиновник получил 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. Взамен Бреденко обещал общее покровительство при исполнении муниципального контракта на санитарное содержание территории района в 2016 году. Следует отметить, что стоимость работ по контракту превышает 15 миллионов рублей.
Бреденко грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.
Ранее по теме:
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга не выпустили из-под замка
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:49
Тоболяк взял в заложники дочь продавца ради 6 литров пива
Возбуждено дело.Сегодня в 13:46
Холодная весна - к росту инфляции
Цены зависят от урожая.Сегодня в 13:32
Зауральца будут судить за убийство отца
Мужчина задушил родственника.Сегодня в 13:17
В Зауралье пенсионерка погибла под колесами поезда
Она шла в сад.Сегодня в 13:07
На Среднем Урале противопожарную подготовку провалили 13 поселков
И 1 город.Сегодня в 12:55
Главу пермского предприятия отправили в колонию за гибель сотрудниц
При пожаре.Сегодня в 12:42
Рождение ребенка освободит россиян от НДФЛ
На год.Сегодня в 12:40
Рационализаторы ММК нашли замену природному газу
Сэкономив около 5 миллионов рублей.Сегодня в 12:38
На трассе под Южноуральском на ходу загорелся рейсовый автобус
Произошло замыкание.Сегодня в 12:36
Новая школа в Магнитогорске появится к 2019 году
Возведение стартует в августе.Сегодня в 12:23
Санатории Свердловской области увеличат вместимость
Если найдутся лишние деньги.Сегодня в 12:19
Югорчанин застрелил приятеля из-за долга
За что отсидит почти 11 лет.Сегодня в 12:17
Россияне будут продавать свой мусор
Без всякой лицензии.Сегодня в 12:06
СКР ищет виновных в смерти младенца в больнице Когалыма
Им грозит до 3 лет заключения.Сегодня в 11:58
Россиян пугают новым вирусом гриппа
Схожим со свиным.
Главные новости
- Сегодня в 11:44Турпоток из России в Анталью вырос на 5300%
- Сегодня в 10:13В Екатеринбург съедутся уральские прокуроры, следователи и начальники УМВД
- Сегодня в 08:51Госдума "наделит" животных чувством боли и страха
- Сегодня в 08:16Генпрокуратура "сдала" свердловского экс-министра транспорта в суд
- Сегодня в 07:54Фасад футбольного бунта
Аналитика
Фасад футбольного бунта
На улицах Екатеринбурга.
Слияние под знаком Ельцина
В УрФУ привыкли ко всему.
Средний Урал в китайском пазле
А кто говорил "плохая выставка"?