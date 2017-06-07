За что отсидит почти 11 лет.

Ханты-Мансийский райсуд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в убийстве должника. Он проведет 10 лет 9 месяцев в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Подсудимый приехал на работу к знакомому, чтобы стрясти с него деньги, и в пылу ссоры застрелил должника.