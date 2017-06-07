Мужчина задушил родственника.

В Куртамышском районе будут судить 36-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве отца.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в марте 2017 года в деревне Красная Звезда во время застолья мужчина, который ранее был судим за расправу над сожительницей, поссорился с отцом. Обвиняемый ударил родственника по голове, затем уронил на кровать и задушил.