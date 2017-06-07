Возбуждено дело.

6 июня 2017 года в Тобольске задержали 28-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на магазин.

Со слов продавца, один из покупателей возмутился стоимостью рыбы и вышел. Через некоторое время он вернулся в резиновых перчатках, схватил несовершеннолетнюю дочь реализатора и приставил к ее шее нож. Угрожая расправой, мужчина потребовал 6 литров пива, после чего скрылся, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Спустя некоторое время нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленник арестован.