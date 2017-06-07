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Тоболяк взял в заложники дочь продавца ради 6 литров пиваСегодня в 13:49

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Возбуждено дело.

6 июня 2017 года в Тобольске задержали 28-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на магазин.

Со слов продавца, один из покупателей возмутился стоимостью рыбы и вышел. Через некоторое время он вернулся в резиновых перчатках, схватил несовершеннолетнюю дочь реализатора и приставил к ее шее нож. Угрожая расправой, мужчина потребовал 6 литров пива, после чего скрылся, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Спустя некоторое время нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Злоумышленник арестован.

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