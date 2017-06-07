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Главу пермского предприятия отправили в колонию за гибель сотрудницСегодня в 12:55

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При пожаре.

В Перми 46-летнего директора одного из городских предприятий отправили в колонию-поселение на 1 год и 2 месяца . Мужчина признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности гибель двух человек, сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР.

Судом установлено, что ранним утром 25 ноября 2016 года в производственных помещениях ООО НПП "УНИКОММ", на котором изготавливались стеклопластиковые комплектующие для автобусов, вспыхнул пожар. В результате погибли две работницы (34 лет и 51 года).

Согласно заключению судебной пожарно-технической экспертизы, возгорание произошло из-за грубых нарушений требований пожарной безопасности.

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