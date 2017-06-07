Уволенный за пьянку Дудко 15 лет точил зуб на ТимониченкоСегодня в 15:22
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Хотя киллера могли нанять и должники.
Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко, на которого в феврале 2016 года было совершено покушение, заявил, что его бывший подчиненный Олег Дудко мог напасть на него из-за увольнения, передает "Уралинформбюро".
По словам Тимониченко, в 2001 году, когда он занимал пост первого замначальника городского УВД, ему поручили провести служебную проверку в отношении главы РУВД Орджоникидзевского района Дудко. Того часто видели на работе пьяным. Порой он вовсе не приходил на службу. Во время проверки данные факты подтвердились, и Дудко пришлось уволиться.
"После этого я никогда не встречался с ним. Я думаю, что Дудко посчитал, что я виновен в его увольнении. Я не исключаю, что все это время у него было ко мне негативное отношение", - рассказал Тимониченко в ходе допроса в Чкаловском райсуде Екатеринбурга 7 июня.
Он не исключил, что Дудко мог быть просто исполнителем преступления. На тот момент Тимониченко занимал должность заместителя директора - начальника Управления по безопасности и режиму Свердловского филиала ОАО "ТГК-9" (сейчас Свердловский филиал ПАО "Т-Плюс"). Ему приходилось плотно работать с некоторыми управляющими компаниями, которые накопили большие долги за услуги.
"У каких-то УК могла возникнуть мысль повлиять на деятельность компании. Возможно, они обратились к Дудко", - предположил Тимониченко.
Бывший полицейский в деталях воссоздал, что произошло в день покушения 19 февраля: "В 7.00 я вышел из дома, как всегда, подошел к лифту. Сбоку была деревянная дверь, огораживающая тамбур с мусоропроводом. Дверь тамбура открылась, и появился мужчина. Я увидел пистолет Макарова, отчетливо услышал лязганье затвора, затем раздался выстрел. После этого я упал, но сознание не потерял. Сразу же произошла контузия позвонка. Я был обездвижен. Пуля прошла около голосовых связок, и я потерял голос. Видел лишь, как растекается кровь. Потом смог пошевелить правой рукой и ногой, позвать на помощь. Вышел сосед, он помог подняться и позвал жену. Затем они вызвали скорую".
Как подчеркнул экс-глава УВД, он на 100% уверен в том, что в него стрелял именно Дудко.
Последнему вменяют шесть статей УК РФ - покушение на убийство по найму, незаконный оборот оружия, кража, похищение паспорта, незаконный оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога.
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