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В Екатеринбурге ищут убийцу 55-летнего водителяСегодня в 16:09

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Труп которого нашли на трассе.

В Екатеринбурге не могут выйти на след убийцы 55-летнего мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Изуродованный труп нашли в ночь на 2 июня 2017 года около дома №32Б по улице Чистой. В 200 метрах находился автомобиль убитого - светлая Suzuki Grand Vitara с заведенным двигателем и включенными фарами. Возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

"Следственные органы обращаются к гражданам, которые 2 июня 2017 года около 1.00 проезжали по улице Чистой на автомобилях, с просьбой оказать содействие в установлении обстоятельств совершенного преступления. В этом, в частности, могут помочь записи автомобильных видеорегистраторов", - отметили в СУ СКР.

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