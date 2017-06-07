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Свердловчан приговорили к 36 годам за убийство таксисткиСегодня в 16:48

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У женщины остался 5-месячный ребенок.

Двух безработных свердловчан - Николая Иванова и Евгения Новоселова - приговорили к 36 годам за расправу над 33-летней таксисткой в Ревде, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Иванову назначили 19 лет колонии строгого режима, Новоселову – 17 лет "строгача". После освобождения для них в течение 2 лет будет действовать ограничение свободы. Кроме того, осужденные должны выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей.

Мужчины напали на таксистку 30 апреля 2017 года. Они приехали в Ревду к родственникам на праздники. Не застав никого дома, свердловчане решили выпить на природе и в ходе застолья решили захватить машины такси. Жертвой оказалась водитель Lada, работающая в компании "Сити". Пассажиры убили таксистку и угнали ее автомобиль.

Труп был обнаружен в лесу неподалеку от детского реабилитационного центра. У погибшей осталось 2 детей, младшему из которых на момент убийства было всего 5 месяцев. В Ревде это преступление вызвало большой общественный резонанс.

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