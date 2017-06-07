Он скрывался от следствия.

7 июня 2017 года в Челябинском областном суде стартовал процесс по уголовному делу Александра Гиря - одного из главных обвиняемых в организации массового побоища на миасском рок-фестивале "Торнадо". Сегодня прокурор зачитала обвинение, передает "Уралинформбюро".

Мужчина обвиняется в организации массовых беспорядков и возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе.

Побоище на рок-фестивале под Миассом случилось 29 августа 2010 года. Причиной стал конфликт между группой участников мероприятия и владельцем кафе Робертом Назаряном.

После этого Гирь с четырьмя соучастниками организовали массовые беспорядки, вызванные ненавистью к неформалам. Гостей избивали металлическими прутьями и битами, также использовались травматические пистолеты. В результате разборок пострадали около 40 человек.

В 2012-2014 годах по делу осудили 12 участников и 4 организаторов беспорядков. Им дали от 3,5 до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия. В июне 2016 года его задержали в московском "Шереметьево".