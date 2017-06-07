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В тюменском заповеднике бывшие одноклассники расстреляли из АК-74 косулюСегодня в 19:33

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И схлопотали "уголовку".

В Тюменской области под суд отправятся двое мужчин, обвиняемых в убийстве косули на территории заказника "Северный". 46-летние Ишимец Владимир Шиповалов и сургутянин Владимир Шут уже заплатили 140 тысяч рублей штрафа, однако теперь суд будет определять им наказание по уголовным статьям - ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору). При этом Шиповалову также вменяется ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

В октябре 2016 года Шиповалов приехал в гости к своей матери в Аромашевский район Тюменской области. Вместе с бывшим одноклассником, коим является Шут, он отправился на незаконную охоту в заказник. Гость вылез в люк УАЗа, на котором они колесили по лесам, и двумя выстрелами из АК-74 с оптическим прицелом убил самку сибирской косули.

Вскоре приятелей, остановившихся на привал, обнаружили инспекторы Госохотуправления. Рядом с ними лежали туша животного и автомат с патронами.

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