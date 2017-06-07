×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На главу Богдановича завели уголовное делоСегодня в 16:38

  • Текст

Его заподозрили в растрате.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении главы ГО Богданович Владимира Москвина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, градоначальник подозревается в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ). По данным следствия, действиями подозреваемого администрации округа был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Более подробные данные в интересах следствия не разглашаются.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Фасад футбольного бунта

Фасад футбольного бунта

На улицах Екатеринбурга.

Слияние под знаком Ельцина

Слияние под знаком Ельцина

В УрФУ привыкли ко всему.

Средний Урал в китайском пазле

Средний Урал в китайском пазле

А кто говорил "плохая выставка"?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×