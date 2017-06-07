Его заподозрили в растрате.

СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении главы ГО Богданович Владимира Москвина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства, градоначальник подозревается в растрате, совершенной с использованием служебного положения (ч.3 ст.160 УК РФ). По данным следствия, действиями подозреваемого администрации округа был причинен ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Более подробные данные в интересах следствия не разглашаются.