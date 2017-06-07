За хищение 11 миллионов.

Бывший руководитель Комитета ЗАГС Пермского края Артем Ситников проведет 3 года в колонии-поселения за хищение 11,1 миллиона рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ, приговор вступил в законную силу.

Ситников заключил с ООО "Саммит" договор долгосрочной аренды административного здания для размещения в нем органов ЗАГС Кишертского района. Конечным бенефициаром выступил ИП Ситников - родной брат чиновника.

Экс-главу краевого ЗАГС признали виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). Помимо лишения свободы Ситникова обязали вернуть в бюджет похищенные миллионы.