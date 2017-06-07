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В Белоярском ГО сельчане обстреляли компанию из ЕкатеринбургаСегодня в 17:36

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Пострадали 3 человека.

Конфликт между двумя компаниями, случившийся в минувшие выходные в поселке Рассоха (Белоярский ГО), завершился стрельбой. Три человека - приезжие из Екатеринбурга - пострадали. Они написали заявление в полицию.

Все началось с того, что екатеринбуржцы зашли в местный магазин. Там завязалась словесная перепалка, после которой гости поселка поехали в сторону дома. Местные позвали на подмогу знакомых и догнали компанию из уральской столицы.

"Произошел второй конфликт, в ходе которого прозвучали несколько выстрелов. По предварительным данным, это было травматическое оружие. Травмы получили две девушки и молодой человек из Екатеринбурга. В настоящий момент все участники конфликта установлены. Возбуждено уголовное дело по ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Решается вопрос о возбуждении дела по ст.213 УК РФ (хулиганство). Кроме того, сыщики ожидают заключение медицинских экспертов о степени тяжести причиненных травм", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службе свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

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