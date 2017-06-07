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В Челябинске завели "уголовку" после обнаружения пакета с головойСегодня в 18:06

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Личность погибшего устанавливается.

По факту обнаружения пакета с головой и конечностями в Челябинске возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в настоящее время устанавливается личность погибшего. Ведется розыск лиц, причастных к совершению преступления.

Следует отметить, что преступление было совершено давно, так как останки уже начали разлагаться. Ранее сообщалось, что они принадлежат пожилому человеку.

Ранее по теме:
В Челябинске прохожие нашли пакет с человеческой головой

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