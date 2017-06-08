В Нью-Йорке задержали "банду" из СССР под предводительством "Брата"Сегодня в 08:49
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Им приписывают преступления в разных штатах.
В США по обвинению в причастности к организованной преступности задержаны 33 выходца из СССР, пишут федеральные СМИ.
По версии прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, они имеют отношение к вымогательству, мошенничеству, организации незаконных азартных игр, а также преступлениям, связанным с наркотиками и огнестрельным оружием. Задержанные якобы действовали в нескольких американских штатах, включая Нью-Йорк, Пенсильванию, Флориду и Неваду.
При этом 27 человек, отмечают американские правоохранители, входили в один синдикат, которым руководили некие Зураб Джанашвили и Ражден Шулая. Последнего считают российским "вором в законе" известным в криминальных кругах как "Рома" или "Брат". Полученные преступным путем деньги, согласно заявлению прокуратуры, уходили в Грузию, Украину и РФ, передает "Уралинформбюро".
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