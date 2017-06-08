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В Екатеринбурге разгромили Mercedes за 10 миллионовСегодня в 09:38

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На стоянке автосалона.

В Екатеринбурге неизвестные разгромили Mercedes G63 стоимостью 10 миллионов рублей. У машины разбили стекло, помяли кузов, а также повредили внутреннюю отделку.

Преступление было совершено в начале апреля на стоянке автосалона на улице Билимбаевской. Вместе с Mercedes G63 вандалы разгромили еще три автомобиля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, по данному факту сейчас проводится проверка. Подозреваемые пока не найдены.

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