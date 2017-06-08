Из травмата.

В Ханты-Мансийском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего экс-полицейского. Он обвиняется в превышении полномочий с применением оружия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Инцидент произошел 16 июля 2016 года в поселке Выкатной. Участковый попросил водителя выйти из автомобиля. Получив отказ, обвиняемый четыре раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Потерпевший получил ранения грудной клетки и ноги.

Экс-полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.