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В Югре экс-полицейского будут судить за расстрел водителяСегодня в 11:37

  • Текст

Из травмата.

В Ханты-Мансийском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего экс-полицейского. Он обвиняется в превышении полномочий с применением оружия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Инцидент произошел 16 июля 2016 года в поселке Выкатной. Участковый попросил водителя выйти из автомобиля. Получив отказ, обвиняемый четыре раза выстрелил в мужчину из травматического пистолета. Потерпевший получил ранения грудной клетки и ноги.

Экс-полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

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