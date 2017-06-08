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На Южный Урал этапировали куратора группы "Синий кит"Сегодня в 12:33

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Он сознался в доведении до суицида.

В Еткуль доставили 26-летнего москвича Илью Сидорова, подозреваемого в попытке доведения уральской школьницы до самоубийства. Куратора группы "Синий кит" задержали в Москве, сообщил "Уралинформбюро" прокурор Еткульского района Сергей Парфенюк. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте Сидорова. Свою вину он признает.

Состоявшая в группе 14-летняя школьница из Еткуля пыталась покончить с собой в середине мая. Девушка приняла таблетки и порезала вены, но врачам удалось ее спасти. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Следует отметить, что накануне президент РФ подписал закон, ужесточающий наказание за склонение детей к самоубийству. Он предусматривает до 8 лет лишения свободы. К такому шагу подтолкнуло засилье "групп смерти". За 2016 год число суицидов выросло на 43% - с собой покончили 720 подростков. Минувшей осенью в Подмосковье задержали Филиппа Будейкина - по данным следствия, обвиняемый с группой приятелей в течение трех лет создал восемь виртуальных сообществ, где пропагандировал суицид. Установлено 15 его жертв.

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