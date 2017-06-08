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Посредника при передаче взятки Юревичу оставили под стражейСегодня в 13:02

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До окончания расследования.

8 июня Челябинский облсуд оставил директора московского представительства филиала ОАО "Макфа" Андрея Чуркина под арестом до конца расследования дела о передаче взятки экс-главе Южного Урала Михаилу Юревичу. Он останется под стражей до 24 июля 2017 года.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, адвокаты Чуркина просили изменить их подзащитному меру пресечения на домашний арест или залог.

"При этом защита предоставила гарантийное письмо за подписью генерального директора ОАО "Макфа" о том, что предприятие на срок разбирательства по делу готово предоставить обвиняемому служебную квартиру для отбытия домашнего ареста либо заплатить необходимую сумму залога", - уточнили в суде.

Однако прокуратура настояла на аресте, поскольку Чуркин обвиняется в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Ему вменяется посредничество при передаче взяток Юревичу за покровительство бизнесменам в сфере дорожного строительства. По данным следствия, с 2011 по 2014 год в карман губернатора утекло 3,4 миллиарда рублей. Вторым посредником, как установил СКР, выступала Маргарита Бутакова, теща депутата Госдумы Вадима Белоусова, у которого, к слову, Чуркин числится помощником.

Ранее против Юревича было возбуждено дело о получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко. Также его обвинили в подстрекательстве к распространению клеветы против бывшего главы Челябинского облсуда Федора Вяткина. Также его обвиняют в незаконном хранении огнестрельного оружия.

24 мая 2017 года Свердловский облсуд принял решение о заочном аресте Юревича, который сейчас находится в Лондоне. Его счета и недвижимости арестованы по решению суда.

Ранее по теме:
Суд повторно арестовал счета и недвижимость Юревича
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