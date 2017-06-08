Продавца опасных сладостей ищут.

В Чите по факту отравления детей конфетами "Пчелка" с начинкой из "синтетики" возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю, пятеро юных читинцев в возрасте от 4 до 17 лет были госпитализированы с признаками отравления 5 июня 2017 года. Позже выяснилось, что 17-летний подросток ел сам и угощал других конфетами, которые купил у неизвестного.

Эксперты обнаружили на фантиках наркотическое вещество синтетического происхождения. Следователи разыскивают продавца опасных сладостей. За незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним грозит до 20 лет заключения.

Стоит отметить, что изначально в СМИ прошла информация о том, что дети отравились конфетами фабрики Rosheh (принадлежит президенту Украины Петру Порошенко - прим.ред.). Однако на обертках, которые были отправлены на экспертизу, указан другой производитель - кондитерская фабрика b&b из подмосковного Подольска, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.