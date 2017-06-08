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Свердловчанин избежит тюрьмы за двойное убийствоСегодня в 13:15

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Его жертвами могли стать еще семеро.

23-летний житель Невьянского района, обвиняемый в двойном убийстве, покушении на убийство 7 человек и разбое, избежит колонии. Суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос о принудительном лечении мужчины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 3 по 20 июня 2016 года на территории Екатеринбурга и Невьянского района. У всех потерпевших молодой человек похищал личные вещи и деньги.

Одну из его жертв нашли в багажнике "десятки" у здания автомойки на улице Марата в уральской столице. На еще одного водителя, занимавшегося частным извозом, он напал с ножом - к счастью, преступника спугнул прохожий.

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