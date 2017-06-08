Его задержали.

В Камышлове задержали 33-летнего местного жителя по подозрению в убийстве.

Преступление было совершено в ночь на 5 июня 2017 года. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МВД, 24-летний молодой человек пришел в гости к брату сожительницы. В ходе застолья между ними разгорелась ссора. Хозяин квартиры схватил топор и ударил собутыльника обухом по голове. Тот скончался на месте. Убийца вывез тело на свалку

Труп с открытой черепно-мозговой травмой обнаружили на следующий день. Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.