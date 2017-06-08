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Сургутянину грозит 15 лет за захват заложницыСегодня в 14:53

Возбуждено дело.

В отношении жителя Сургута, взявшего в заложники коллегу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Инцидент произошел 7 июня 2017 года. 57-летний работник стройкомпании "ГидроМонитор" под угрозой ножа требовал зарплату. Он взял в заложники работницу бухгалтерии, закрывшись с ней в одном из кабинетов. Мужчину скрутили сотрудники Росгвардии. Женщину доставили в больницу в шоковом состоянии, однако без внешних повреждений.

В настоящее время прокуратура проводит проверку деятельности предприятия. Будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства, а также действиям должностных лиц.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ню-ню Сегодня в 17:02

да мужик для интима с ней закрылся, а чтоб не подозревала ревнивая жена вот и изобразил типа дурдом на выезде

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