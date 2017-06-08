Возбуждено дело.

В отношении жителя Сургута, взявшего в заложники коллегу, возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Инцидент произошел 7 июня 2017 года. 57-летний работник стройкомпании "ГидроМонитор" под угрозой ножа требовал зарплату. Он взял в заложники работницу бухгалтерии, закрывшись с ней в одном из кабинетов. Мужчину скрутили сотрудники Росгвардии. Женщину доставили в больницу в шоковом состоянии, однако без внешних повреждений.

В настоящее время прокуратура проводит проверку деятельности предприятия. Будет дана оценка соблюдению требований трудового законодательства, а также действиям должностных лиц.