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На Уралмаше екатеринбуржцу всадили нож в шеюСегодня в 14:02

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Средь бела дня.

Днем 7 июня 2017 года в Екатеринбурге около станции метро "Проспект Космонавтов" на мужчину набросился с ножом неизвестный. Он ранил горожанина в шею и сбежал. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, подозреваемого задержали в тот же день на остановке "Фрезеровщиков". Им оказался 40-летний безработный с Уралмаша. По его словам, он собирал жестяную и пластиковую тару, чтобы сдать за деньги. К нему начал приставать пьяный прохожий. Разозлившись, подозреваемый достал складной нож и ударил им мужчину, после чего пошел в пункт приема тары.

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