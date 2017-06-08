Средь бела дня.

Днем 7 июня 2017 года в Екатеринбурге около станции метро "Проспект Космонавтов" на мужчину набросился с ножом неизвестный. Он ранил горожанина в шею и сбежал. Пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, подозреваемого задержали в тот же день на остановке "Фрезеровщиков". Им оказался 40-летний безработный с Уралмаша. По его словам, он собирал жестяную и пластиковую тару, чтобы сдать за деньги. К нему начал приставать пьяный прохожий. Разозлившись, подозреваемый достал складной нож и ударил им мужчину, после чего пошел в пункт приема тары.