По сигналу о хищении бюджетных денег.

В Москве полиция проводит обыски в благотворительном фонде "Русь сидящая". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение правозащитницы Ольгой Романовой в Facebook. Позднее пост со страницы был удален, передает "Уралинформбюро".

Сотрудники ОБЭП объяснили оперативные действия поступившим сигналом о хищении бюджетных средств, рассказала "Дождю" Романова. Сама она связывает это вторжение с деятельностью фонда по защите прав заключенных. "Я считаю, что это ответка на то, что мы написали достаточно жесткую реформу пенитенциарной системы", - заявила она.

"Русь сидящая" - это благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими активистами, чьи родственники оказались за решеткой.