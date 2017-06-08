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В "Русь сидящую" нагрянули с обыскамиСегодня в 16:11

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По сигналу о хищении бюджетных денег.

В Москве полиция проводит обыски в благотворительном фонде "Русь сидящая". Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сообщение правозащитницы Ольгой Романовой в Facebook. Позднее пост со страницы был удален, передает "Уралинформбюро".

Сотрудники ОБЭП объяснили оперативные действия поступившим сигналом о хищении бюджетных средств, рассказала "Дождю" Романова. Сама она связывает это вторжение с деятельностью фонда по защите прав заключенных. "Я считаю, что это ответка на то, что мы написали достаточно жесткую реформу пенитенциарной системы", - заявила она.

"Русь сидящая" - это благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими активистами, чьи родственники оказались за решеткой.

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