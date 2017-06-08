Всех "сдал" староста.

Бывшего доцента кафедры Тюменского индустриального университета признали виновным в получении взятки. Суд оштрафовал 30-летнего Артема Хусаинова на 600 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Кроме того, 113 тысяч рублей, которые педагог получил от студентов, он должен будет отдать в доход государства.

Взятки от 29 студентов Хусаинов получил в январе 2016 года. Учащиеся 6 курса заочного отделения заплатили 3-4 тысячи рублей за зачет. Спустя месяц староста, который собирал деньги для педагога, написал явку с повинной. Студенты также были осуждены. 28 из них назначены штрафы на общую сумму 751 тысяча рублей, а одному – 10 месяцев исправительных работ.

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